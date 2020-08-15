Лукашенко и Путин пообщались по телефону

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в субботу по телефону ситуацию, которая складывается внутри и вокруг страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Ранее в тот же день Лукашенко на совещании в Минске заявил, что планирует рассмотреть ситуацию в Беларуси с Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.

Лукашенко в пятницу на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии сказал, что в страну «понаехали» из Польши, Нидерландов, с Украины, от Алексея Навального. Он расценил это как начало агрессии.