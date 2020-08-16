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Ситуация с коронавирусом ухудшается во всех областях Украины, кроме Луганской

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Ситуация с коронавирусом ухудшается во всех областях Украины, кроме Луганской

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Луганской, где новых случаев заболевания и выздоровления не было, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а также в Киеве (более 100), больше всего выздоровевших — в Ивано-Франковской и Харьковской областях (более 50). В Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100.

В 9 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 14 из 24 областей — новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г.Киеве и Львовской области, а ниже 50 — только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

— в Винницкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 33 случая выздоровления, сейчас в области болеет 697 человек (на 4 больше за сутки);

— в Волынской области подтверждено 54 случая заболевания, 3 человека умерли, выздоровевших не было, сейчас болеет 1 204 человека (на 51 больше за сутки);

— в Днепропетровской области 26 новых случаев заболевания, сейчас болеет 526 человек;

— в Донецкой области зафиксировано 15 новых случаев заболевания, болеет 259 человек;

— в Житомирской области 53 человека заболели, 2 умерли, болеет 735 человек (на 51 больше);

— в Закарпатской области 76 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 27 — выздоровления, сейчас болеет 3 323 человека (на 46 больше за сутки);

— в Запорожской области 33 новых заболевших и 15 человек выздоровели, сейчас болеет 345 человек (на 18 больше);

— в Ивано-Франковской области зафиксировано 158 новых случаев заболевания и 62 — выздоровления, сейчас болеют 3 788 человек (на 96 больше);

— в Киеве 146 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 7 выздоровели, сейчас болеет 7 005 человек (на 137 больше за сутки);

— в Киевской области 35 человек заболели, 1 выздоровел, сейчас болеют 1 340 (на 34 больше);

— в Кировоградской области 3 человека заболели и 1 выздоровели, сейчас болеет 37 (на 2 больше за сутки);

— в Луганской области новых случаев заболевания и выздоровления нет, болеет 53 человека;

— во Львовской области подтверждено 127 новых случаев заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 27 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 383 человека (на 96 больше за сутки);

— в Николаевской области 11 новых случаев заболевания, сейчас болеет 284 человека;

— в Одесской области 93 новых случая заболевания, 1 человек умер, 27 выздоровели, сейчас болеет 3 348 человек (на 65 больше за сутки);

— в Полтавской области 4 новых случая заболевания, сейчас болеет 134 человека;

— в Ровенской области 105 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 44 случая выздоровления, сейчас болеет 1 829 человек (на 60 больше за сутки);

— в Сумской области 39 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 1 — выздоровления, сейчас болеет 379 человек (на 35 больше);

— в Тернопольской области 97 новый случаев заболевания, 2 случая смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 282 человека (на 88 больше);

— в Харьковской области 228 новых случаев заболевания, 96 человек выздоровели, сейчас болеют 3 198 человек (на 132 больше, чем днем ранее);

— в Херсонской области 5 человек заболели и 3 выздоровели, болеют 73 человека (на 2 больше);

— в Хмельницкой области 42 новых случая заболевания и 4 — выздоровления, сейчас болеет 437 человек (на 38 больше за сутки);

— в Черкасской области 34 человека заболели, сейчас болеют 292;

— в Черновицкой области 183 новых случая заболевания, 2 человека умерли и 37 выздоровели, сейчас болеет 1 892 человека (на 144 больше за сутки);

— в Черниговской области 32 новых случая заболевания, сейчас болеет 623 человека.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 16 августа, выявлен 1 631 новый случай инфицирования коронавирусом, 24 человека из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 392 выздоровели. Сейчас болеет 41 466 человек, что на 1 221 больше, чем днем ранее.

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