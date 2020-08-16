В США скончался младший брат президента Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине в субботу своего 72-летнего младшего брата Роберта.

В письменном заявлении, распространенном президентом, он назвал Роберта «не только братом, но и лучшим другом».

«Мы будем по нему скучать», — написал Дональд Трамп.