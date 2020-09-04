В ВОЗ не ждут старта массовой вакцинации от COVID до середины 2021 года

Всемирная организация здравоохранения не ожидает широкомасштабных прививок против COVID-19 до середины 2021 года.

Об этом, как передает Reuters, заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Мы не ожидаем широкомасштабной вакцинации до середины следующего года. Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько в действительности защищает вакцина, и мы должны увидеть, насколько она безопасна», — отметила она.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который также является заместителем министра здравоохранения, в начале сентябре предполагал, что вакцина от COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству 4 сентября рассказал, что Украина ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19 с британо-шведской компанией «АстраЗенека» («AstraZeneca») и китайской компанией «Сеновакс», присоединилась к программе COVAX для получения вакцины, а также коммуницирует с «Джонсон и Джонсон», «Пфайзер», «Модерна».

Но еще ни одна компания не производит вакцину на продажу, подчеркнул глава Минздрава Украины.