У патриарха Филарета диагностировали коронавирус

У патриарха УПЦ-КП Филарета (Денисенко) диагностировали COVID-19, он госпитализирован, сообщает в пятницу пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.
«Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Отмечается, что состояние патриарха Филарета оценивается как удовлетворительное.
Напомним, ранее он заявлял, что одной из основных причин пандемии коронавируса являются однополые браки.
На вопрос, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса Филарет отвечал, что обеспечивает свою безопасность верой.
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