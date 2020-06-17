Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса

Президент Украины дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования», — сказал он.

Как сообщалось ранее, четыре страны уже подписали соглашение о закупке 400 млн доз вакцины от коронавируса.