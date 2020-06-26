Трамп обещает вакцину от коронавируса до конца этого года

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что Соединенные Штаты разработают вакцину от коронавируса до конца текущего года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг на встрече с избирателями, организованной телеканалом Fox News.
Президента спросили, на какой стадии находятся разработки вакцины в США. «Я думаю, что у нас будет ответ на этот вопрос очень скоро. Я думаю, что это будет даже до завершения этого года», — ответил глава государства.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 122,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли.
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