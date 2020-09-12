Зеленский прокомментировал вчерашнюю встречу советников «Нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что политические советники глав государств «Нормандской четверки» не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине и не поставили в них точки, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров в Нормандском формате.
«Первое — была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников», — сказал он на брифинге в субботу в Одессе, передает Интрефакс-Украина.
Зеленский подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, — это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе. «Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать», — указал он.
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