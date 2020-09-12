На «Беларуськалии» объявили бессрочную забастовку

Стачечный комитет одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений — белорусского предприятия «Беларуськалий» — объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной, сообщил стачком в субботу.
В пятницу Минский областной суд признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на «Беларуськалии». Суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО «Беларуськалий» к стачкому.
«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО „Беларуськалий“ с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки. Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН „Об экономических, социальных и культурных правах“.., ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку — отказ от работы по политическим мотивам», — говорится в сообщении стачкома в его Telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что стачком при этом ссылается на статью 8 Трудового кодекса Беларуси — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».
Ранее на предприятии часть работников создала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, призывая провести новые выборы. Они объявили с 17 августа забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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