Меркель позвонила Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в четверг, во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в «нормандской формате» 9 декабря.

Отметим, что по данным СМИ, инициатором разговора стала именно немецкая сторона.