Зеленский хочет договориться в Париже о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в «нормансдком формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

«Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорит -, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках», — сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от встречи в Париже, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что «хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками».

«Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос», — сказал президент Украины.

Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.