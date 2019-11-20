Зеленский хочет добиться на встрече в Париже полного прекращения огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы обсудить на встрече в Нормандском формате перспективу достижения настоящего прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

«Второй вопрос — „фейковое“ прекращение огня, „фейковое хлебное перемирие“, такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное — это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами», — сказал он журналистам в среду в Станице Луганской, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. «Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат», — подчеркнул он.

При этом Зеленский подчеркнул, что на трех участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где было осуществлено разведение сил и средств сторон, в настоящее время нет обстрелов.

«Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное», — сказал он.