После досрочных каникул школы могут перевести на дистанционное обучение

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует школам с 15 октября начать каникулы, а вузам — перейти на дистанционную форму обучения.
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось в понедельник, 12 октября, информирует Правительственный портал.
«Комиссия приняла решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период — возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительского попечения, соискателей образования с временно оккупированных территорий, „красных“ карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающих учебу с работой)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее дополнение к постановлению «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 641» должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета Министров.
Ранее МОН рекомендовало руководителям учреждений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября в связи с распространением коронавирусной болезни в Украине.
В Украине за прошедшие сутки, 11 октября, подтвердили 4420 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 265 454.
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