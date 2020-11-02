В МОН объяснили, что карантин не требует перевода учащихся на «дистанционку»

Карантин не требует перевода учеников на дистанционное обучение, но возможно так называемое смешанное обучение с использованием технологий дистанционного обучения.
Об этом говорится в письме-разъяснении МОН по применению нового положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.
«Карантин и другие чрезвычайные обстоятельства, которые временно исключают возможность посещения учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму (и соответствующего сбора заявлений от родителей). По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую зачислены ученики. Именно таким образом может быть реализовано „смешанное обучение“», — говорится в разъяснении на сайте Министерства.
В МОН отметили, что во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов для его освоения не сокращается, а реализуется с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия.
Согласно разъяснению, не нужно проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom и др. Также учителя обязательно должны уделять внимание упражнениям для глаз и осанки учащихся.
Текущее и тематическое оценивание результатов обучения учащихся проводится дистанционно. Но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должно быть чрезмерным и вызывать перегрузки учащихся.
В то же время, если родители по каким-либо причинам желают, чтобы их ребенок учился дистанционно на постоянной основе (в течение учебного года), они должны обратиться в учреждение образования, которое предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования.
Такое учреждение может быть любой формы собственности (государственной, коммунальной, частной). Но оно должно иметь системотехническое обеспечение для организации именно дистанционной формы получения образования — компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы и т.п.
«Если такой учебное заведение является государственным или коммунальным, то получение полного общего среднего образования в нем является бесплатным для всех учащихся (оплата труда учителей осуществляется за счет государственного бюджета)», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования утверждено еот 8 сентября 2020 года № 1115 и вступило в силу 16 октября 2020 года.
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