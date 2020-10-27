В ВОЗ считают, что закрытие школ не помогает в борьбе с COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал закрытие школ неэффективной мерой по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал во вторник в Twitter.

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует оставлять открытыми, — отметил он. — Под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в сложных условиях».

Ранее Клюге назвал закрытие школ во время пандемии «самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах» и пояснил, что школы не были главным фактором в распространении инфекции.