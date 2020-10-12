Минобразования рекомендует школам уйти на каникулы с 15 октября

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом говорится в письме МОН руководителям учреждений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.
«Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года включительно, внеся для этого необходимы изменения в структуру/продолжительность учебного года. Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и соискателей образования», — говорится в сообщении.
В МОН добавили, что учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.
В МОН напомнили, что при организации работы учреждений дошкольного и внешкольного образования остается требование неукоснительного соблюдения правил гигиены, использования средств индивидуальной защиты и предотвращения массовых скоплений лиц с учетом требований постановления правительства № 641 от 22 июля 2020 года об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер, а также постановления Главного государственного санитарного врача № 55 от 22 сентября 2020 года относительно утверждения противоэпидемических мер в учреждениях дошкольного образования.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 11 октября, зафиксировали 4420 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 265 454.
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