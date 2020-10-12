Войти
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
официально
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну
позиция
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Минобразования рекомендует школам уйти на каникулы с 15 октября

230
Минобразования рекомендует школам уйти на каникулы с 15 октября

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом говорится в письме МОН руководителям учреждений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

«Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года включительно, внеся для этого необходимы изменения в структуру/продолжительность учебного года. Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и соискателей образования», — говорится в сообщении.

В МОН добавили, что учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.

В МОН напомнили, что при организации работы учреждений дошкольного и внешкольного образования остается требование неукоснительного соблюдения правил гигиены, использования средств индивидуальной защиты и предотвращения массовых скоплений лиц с учетом требований постановления правительства № 641 от 22 июля 2020 года об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер, а также постановления Главного государственного санитарного врача № 55 от 22 сентября 2020 года относительно утверждения противоэпидемических мер в учреждениях дошкольного образования.

Читайте также: Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 11 октября, зафиксировали 4420 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 265 454.

Минобразования, школы, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016