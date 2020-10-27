После каникул почти все киевские школы вернутся к очному обучению

С четверга, 29 октября, после каникул в дистанционном формате в Киеве будут работать только семь школ, остальные вернутся к очному обучению, сообщила глава департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян.
«В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу... У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителей, имеющих подтверждение о заболевании коронавирусом, у нас 1,5% от общего количества сотрудников», — сказала она в эфире телеканала «Наш» во вторник вечером.
Фиданян отметила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.
Как сообщалось, с 21 по 29 октября школьники Киева ушли на каникулы.
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