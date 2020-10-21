В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 22 октября, на большую часть территории Украины распространится теплая и сухая воздушная масса с Западной Европы, сообщает в среду Укргидрометцентр.
В четверг в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 25-30 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 14-19°, в южной части и в Прикарпатье до 21°, на северо-востоке страны 10-15°; в Карпатах ночью 2-5° тепла, днем 10-12°.
В Киеве — без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 октября самая высокая температура днем была 21,8 в 1891г., самая низкая ночью −7,3 в 1892г.
В пятницу, 23 октября, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 6-9° тепла.
В Киеве — без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 7-9° , днем 16-18°.
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