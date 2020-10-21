Как олигархи зарабатывают на недрах и не платят налоги

Украинские олигархи, которые получили в собственность добычу железных руд в Украине, ежегодно зарабатывают на недрах десятки миллиардов гривен. При этом из-за низкой рентной плату они платят минимальные налоги в государственный и местные бюджеты.

Добыча железной руды — один из самых прибыльных бизнесов в Украине. А еще он привлекателен низкими ставкам ренты на пользование полезными ископаемыми. В 2019 году все горно-обогатительные комбинаты получили 40 млрд грн чистой прибыли, уплатив при этом 3,3 млрд. грн ренты, или 8% от совокупного чистого дохода.

Такая разница была бы допустимой, если бы эта руда перерабатывалась в Украине в сталь и уже после этого шла на экспорт в виде продукции с добавленной стоимостью. Однако в Украине более половины железной руды идет на экспорт, в первую очередь — в Китай. При этом, горно-обогатительные комбинаты (ГОК) получают возврат налога на добавленную стоимость за экспорт железной руды, в которой добавленная стоимость отсутствует.

Государственная налоговая служба (ГНС) предоставила данные об объемах уплаты ренты на добычу различных полезных ископаемых, что позволяет сравнить их с уплатой ренты на добычу железных руд.

В 2019 году объем уплаты в государственный бюджет ренты за пользование недрами Украины составлял 41,9 млрд. грн. Из этой суммы 71% уплаченной ренты пришлось на добычу природного газа и конденсата.

Еще 20% всей уплаченной ренты — это рента на добычу нефти. В то же время, рента на добычу железных руд (в том числе и марганцевой) в общей структуре составляла всего 8%, а за добычу угля — 1%.

За добычу природного газа и конденсата газовые компании в 2019 году уплатили в государственный бюджет 29,7 млрд. грн, за добычу нефти — 8,4 млрд. грн. В то же время, за добычу железной и марганцевой руды ГОКи оплатили 3,3 млрд. грн, за добычу угля — 0,41 млрд. грн.

В 2020 году из-за коронакризиса и рекордного падения цен на нефть и природный газ объемы уплаты ренты за пользование недрами будут значительно ниже. Это видно по результатам уплаты в январе-августе 2020 года.

В частности, общий объем уплаты ренты в январе-августе составил 16,7 млд. грн, в том числе ренты на газ — 10,3 млрд. грн, на нефть — 3,7 млрд. грн, добычу железных руд — 2,4 млрд. грн, каменного угля — 0,2 млрд. грн. В процентах уплата ренты за добычу газа составляла — 62% всего объема, нефти — 22%, железных руд — 15%, а угля — 1%.

Незначительное увеличение объемов уплаты ренты на добычу железных руд связано с увеличением в начале года ставок ренты.

В 2020 году ставки ренты на добычу железной руды были увеличеы законом №1210 с 8% до 11% и 12% — если цена руды на мировых рынках превысит $70/тонна. Рента на добычу марганцевой руды была увеличена с 5% до 6,25%. Монополия на добычу этого сырья — у олигарха Игоря Коломойского, ему принадлежат Марганецкий и Покровский ГОКи — единственные в Украине производители марганцевой руды, которая используется для производства ферросплавов.

Сначала депутаты рассматривали вариант изменения базы налогообложения — начислять ренту на экспортную цену, а не на себестоимость, размер которой комбинаты определяют самостоятельно (это 34% −63% от размера чистого дохода ГОК). Однако владельцы ГОКа пролоббировали неизменность базы начисления ренты. Главным лоббистом была группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Эта группа контролирует 65% добычи железной руды в Украине.

Основным аргументом горняков был тезис о том, что изменение базы налогообложения, а соответственно и рост затрат на уплату ренты с добычи, сделают работу ГОК убыточной.

Сколько зарабатывают ГОКи

В 2019 году в Украине было произведено 63 млн тонн железорудного концентрата, сообщает профильная ассоциация Укрметаллургпром. В то же время, по данным таможни, на экспорт в прошлом году было отправлено 40 млн тонн железорудного сырья на $3,4 млрд. По сравнению с 2018 годом экспорт в тоннах вырос на 8,1%, а в деньгах — на 18,5%. Более трети украинской руды экспортируется в Китай, Польшу — 12%, и Чехию — 10%.

В 2020 году, несмотря на мировой коронакризис, объемы экспорта железорудного сырья растут по сравнению с 2019 годом. Так, в январе-сентябре 2020 года из Украины было экспортировано уже 34,7 млн. тонн железной руды, или на 14,2% больше, чем за девять месяцев 2019 года. Выручка от экспорта выросла на 5% — до $2,9 млрд.

Как видим, из Украины экспортируется железной руды больше, чем перерабатывается внутри страны.

Дело в том, что добывать железную руду и сразу экспортировать выгоднее, чем перерабатывать ее на устаревших металлургических комбинатах, а затем конкурировать с китайцами, турками и русскими на международных рынках.

В результате, добыча железной руды — самый прибыльный бизнес в Украине, который генерирует своим акционерам миллиарды гривен чистой прибыли. Например, в 2019 году четыре горно-обогатительных комбината вошли в десятку наиболее прибыльных компаний Украины. Среди них — три ГОКа из группы Метинвест Ахметова, которые суммарно получили 23 млрд грн прибыли, и Полтавский ГОК Константина Жеваго, заработавший чистыми 7,1 млрд. грн.

В целом в 2019 году производители железной руды в Украине получили 39,5 млрд. грн чистой прибыли, в том числе 27,7 млрд. грн — чистая прибыль ГОКов, которые контролирует Ринат Ахметов, с учетом прибыли Криворожского и Запорожского железорудных комбинатов.

А сколько зарабатывают газонефтяные компании, которые платят 70% ренты на недра? В прошлом году в Украине газодобывающие компании добыли 20 млрд куб м природного газа. Они получили 26,8 млрд. грн чистой прибыли и оплатили 29,8 млрд. грн ренты за добычу газа и газового конденсата.

Меньше всех за пользование недрами платят угольные предприятия. Размер ренты не добычу каменного угля составляет 1%, что принесло стране 408 млн грн в прошлом году и 217 млн грн — в январе-августе 2020 года. Рентная ставка на добычу энергетического угля составляет 0,75%.

В 2019 году добыча энергетического угля в Украине составила 24,9 млн. тонн. Монополию в добыче угля имеет ДТЭК Рината Ахметова. В 2019 году компания добыла 22,42 млн. тонн энергетического угля. Это 90% всего добытого энергетического угля в стране.

Ключевое угледобывающее предприятие ДТЭК в 2019 году получило 6,7 млрд. грн чистой прибыли. Еще 3,5 млрд. грн прибыли осело на ключевом трейдере группы — ДТЭК Трейдинг.

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