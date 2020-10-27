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Пять дней подряд в мире заболевает коронавирусом более 400 тысяч человек в день

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Пять дней подряд в мире заболевает коронавирусом более 400 тысяч человек в день

Число заразившихся коронавирусом в мире в течение последних пяти дней увеличивается более чем на 400 тыс. ежедневно. Это самый длительный период интенсивного роста заболеваемости с начала пандемии, свидетельствуют опубликованные в понедельник в Женеве данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17:06 по Киеву 26 октября, в мире было зарегистрировано 42 966 344 заразившихся коронавирусом и 1 152 604 летальных исхода, указывает ВОЗ. За последние сутки число инфицированных выросло на 435 528. Превышающие уровень в 400 тыс. показатели организация фиксирует уже пятый день подряд: 22 октября в мире заразились 442 890 человек, 23 октября — 460 538, 24 октября — 478 700, 25 октября — 441 268.

До настоящего времени наиболее длительный период, в течение которого число заразившихся ежедневно увеличивалось более чем на 400 тыс. в день, составлял три дня. Такой рост был отмечен ВОЗ с 16 по 18 октября (16 октября — 401 319, 17 октября — 412 756, 18 октября — 409 598).

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По состоянию на 26 октября, больше всего случаев заражения ВОЗ зарегистрировала за время пандемии в США — 8 485 747. Далее следуют Индия (7 909 959), Бразилия (5 380 635), Россия (1 531 224), Франция (1 107 952), Аргентина (1 081 336), Испания (1 046 132), Колумбия (1 007 711), Мексика (886 800), Перу (886 214), Великобритания (873 804) и ЮАР (715 868).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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