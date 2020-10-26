Суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить и.о. директора НАБУ

Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.
Об этом идет речь в решении суда от 26 октября, которое оказалось в распоряжении «Страны».
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.
А также, по ходатайству Кареева, издали отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ необходимо исполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, который признал указ Порошенко о назначении Сытника незаконным.
Суд среди прочего постановил:
Напомним, ранее Конституционный суд Украины принял решение, что Сытник назначен на свою должность незаконно — указ Порошенко об этом был аннулирован. Однако директор НАБУ с должности уходить отказался.
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