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Суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить и.о. директора НАБУ

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Суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить и.о. директора НАБУ

Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

Об этом идет речь в решении суда от 26 октября, которое оказалось в распоряжении «Страны».

Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.

А также, по ходатайству Кареева, издали отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ необходимо исполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, который признал указ Порошенко о назначении Сытника незаконным.

Суд среди прочего постановил:

  • направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
  • направить замам Сытника указание «принять соответствующие меры реагирования» из-за неисполнения решения КС (то есть, надо полагать, решить — кто из них будет и.о. главы НАБУ вместо Сытника — Ред.),
  • потребовать у Кабмина выделить министра для координации деятельности НАБУ, то же указание послать в Совбез,
  • дать указание Минюсту вычеркнуть Сытника из Единого реестра как руководителя НАБУ.
  • все перечисленные органы должны уведомить ОАСК в течение месяца после получения этого решения о принятых мерах по его выполнению.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины принял решение, что Сытник назначен на свою должность незаконно — указ Порошенко об этом был аннулирован. Однако директор НАБУ с должности уходить отказался.

НАБУ, Артем Сытник, ОАСК
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