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Минздрав готовит еще несколько десятков тысяч коек для COVID-19

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Минздрав готовит еще несколько десятков тысяч коек для COVID-19

Министерство здравоохранения работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 еще на несколько десятков тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

«На оборудование медучреждений выделено 5,3 млрд грн. Дополнительно для закупки 161 компьютерного томографа в медучреждения выделено 1,927 млрд грн и 1,08 млрд на закупку ангиографов. Ресурс системы ограниченный — 52 тыс. коек (30% всего количества коек в стране). В настоящее время Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч. У системы все равно есть предел и когда загруженность коек достигнет 100%, нам придется активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом предоставления медпомощи больным с большими шансами на выживание»,- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

«Мы близки к катастрофе. Критическая ситуация не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания опять вводят жесткие карантинные ограничения. Нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы стран ЕС. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно», — добавил министр.

Степанов отметил, что министерство проводит работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения больных COVID-19.

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Помимо этого, по словам министра, "есть решения Кабмина относительно дополнительного выделения 1,259 млрд грн на процесс тестирования, из них 1 млрд грн — на закупку тестов на антиген, что позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.

"За последние семь месяцев мы в экстренном порядке смогли создать лабцентры, перепрофилировать врачей, увеличить количество коек в четыре раза. Мы выходим на плановое увеличение количества ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки, следующая цель — 75 тыс. ПЦР-тестирований ежедневно. Уже закупили мощное оборудование для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматического выделения РНК. Мы завершили испытания украинских тест-систем на антиген и уже внедряем их в Украине",- добавил Степанов.

Максим Степанов, коронавирус
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