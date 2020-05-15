Пока только 12 областей полностью выплатили надбавки медикам за март

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом, остальные регионы проводят финальные расчеты.
На традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского Степанов отметил, что в некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн, сообщает пресс-служба главы государства.
«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом», — пообещал Зеленский.
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