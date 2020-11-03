Посол ФРГ заявила, что выполнять Будапештский меморандум никто не будет

Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно, считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

«Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Посол подчеркнула, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по решению конфликта на Донбассе. «Что мы действительно делаем, так мы говорим с нашими партнерами. Есть минский формат, нормандская четверка. Мы всегда говорим и с США, и с Великобританией, также Канадой, которая не подписывала Будапештский меморандум, но мы работаем вместе, мы их информируем. Если они поддерживают наши усилия — тем лучше», — отметила она.

В то же время Фельдхузен указала, что гораздо важнее, чем расширение «нормандского формата», чтобы эти страны поддержали как усилия Германии, так и саму Украину.

«Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников — это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников — это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить», — сказала дипломат.