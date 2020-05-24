Самая сложная ситуация с коронавирусом в Украине в двух областях и Киеве

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVІD-19 зафиксировано в Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

«За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 64, Ровенской области — 49 и городе Киеве — 54», — отметил министр.

Кроме того, по словам Степанова, среди 406 заболевших коронавирусом за минувшие сутки — 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 20 986 человек. Из них — 1530 детей, а также 4069 медработников.

При этом в целом выписаны 7 108 человек, а летальных случаев — 617.