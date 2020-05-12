В Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом

Еще около 90 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили в Украине, всего — уже больше 3,1 тысячи, сообщил во вторник министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников... Всего за время пандемии заболели 3114 медицинских работников», — сказал Степанов на брифинге.

По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией в Украине составляет 16 023 человек, 425 скончались, 3373 выздоровели.