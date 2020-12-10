Шмыгаль похвастался, что «карантин выходного дня» - это украинская разработка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня — это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», — рассказал Шмыгаль в комментарии изданию «Украинская правда»

По словам премьер-министра, целью «карантина выходного дня» было стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом без ущерба для экономики и без введения более жестких карантинных ограничений.

«Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — отметил Шмыгаль.