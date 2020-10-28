Кабмин продлил режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. Соответствующее решение было принято на очередном заседании, сообщил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, вовлеченных в предотвращение распространения заболевания», — написал он.

В пояснительной записке к документу, который опубликован на сайте Кабмина, говорится, что в связи с продлением срока действия карантина возникла и потребность в продолжении на всей территории Украины режима ЧС.

Ранее власти продлили введенные из-за коронавируса карантинные ограничения до 31 декабря 2020 года. Вместе с этим были введены новые. Так, запретили проводить спортивные мероприятия, за исключением международных, со зрителями. Школам с 15 по 30 октября было рекомендовано уйти на каникулы, а учреждениям высшего и профтехобразования — с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

По данным Минздрава на 28 октября, в Украине выявили более 363 тыс. случаев заболевания COVID-19. Скончались от коронавируса 6755 человек.

За последние сутки выявили 7474 новых инфицированных.