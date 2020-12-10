Войти
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме
официально
Метро во время локдауна будет перевозить пассажиров в обычном режиме
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже
мирный процесс
«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

регулирование
RSS

Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

244
Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

В отношении компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото- и видеоматериалами Instagram, подали два иска о систематическом нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Первый иск подал сам регулятор, второй — генеральные прокуроры 46 штатов, округа Колумбия и Гуама. Этому предшествовало продолжительное расследование.

В ФТК считают, что Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», на протяжении многих лет придерживаясь «систематической стратегии», которая предполагает приобретение «перспективных конкурентов». «Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», — говорится в сообщении.

Регулятор потребовал у суда обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а также запретить компании навязывать антиконкурентные условия разработчикам программного обеспечения. Кроме того, в иске требуется обязать Facebook впредь проводить сделки подобного типа и масштаба только с одобрения властей.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что иск в отношении Facebook призван защитить интересы «миллионов потребителей» и малого бизнеса, которым, по ее словам, был нанесен ущерб из-за действий компании. «В течение почти 10 лет Facebook пользовалась своим ведущим положением и статусом монополиста, чтобы сокрушить меньших соперников в конкурентной борьбе, все это было сделано за счет пользователей», — сказала она.

Летом прошлого года Минюст и Федеральная торговая комиссия инициировали проверки в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству. Тогда конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини заявил: «Это масштабное исследование на цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологических платформ». Он указал, что, в частности, Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей.

Как заявил конгрессмен, на самом деле приложения компаний «не являются полностью бесплатными», поскольку они собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — отмечал Чичиллини.

Читайте также: В США начали налоговое расследование против сына Байдена

До этого в мае 2019 года один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз (покинул проект в 2007 году) написал колонку для газеты The New York Times в которой заявил, что действующий глава Facebook Марк Цукерберг обладает большей властью, чем кто-либо в правительстве или частном секторе. Он отметил, что Цукербергу принадлежат 60% голосующих акций компаний, что позволяет ему единолично принимать решения об изменении алгоритмов, регулирующих выдачу новостей в ленте, настройки приватности и многое другое. По мнению Хьюза, Facebook, Instagram и WhatsApp должны быть отдельными компаниями, а США нужен орган, который будет заниматься контролем над ИT-отраслью.

Отвечая на заявление Хьюза, Цукерберг сказал, что разделение Facebook, WhatsApp и Instagram не поможет решить существующие проблемы. По его словам, у того, что Facebook является огромной компанией, есть плюсы для общества.

США, Facebook, Instagram, WhatsApp
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 декабря 2020
Среда, 9 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Годовщина парижского саммита: год прошел, результатов нет, новый саммит не предвидится

Ключевая и чисто украинская проблема восприятия Минских Соглашений / Протоколов состоит в драматическом разрыве между официальной украинской версией конфликта с одной стороны, и духом и буквой «Минска-2» – с другой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016