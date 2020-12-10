Власти США потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp

В отношении компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото- и видеоматериалами Instagram, подали два иска о систематическом нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Первый иск подал сам регулятор, второй — генеральные прокуроры 46 штатов, округа Колумбия и Гуама. Этому предшествовало продолжительное расследование.

В ФТК считают, что Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», на протяжении многих лет придерживаясь «систематической стратегии», которая предполагает приобретение «перспективных конкурентов». «Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», — говорится в сообщении.

Регулятор потребовал у суда обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а также запретить компании навязывать антиконкурентные условия разработчикам программного обеспечения. Кроме того, в иске требуется обязать Facebook впредь проводить сделки подобного типа и масштаба только с одобрения властей.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что иск в отношении Facebook призван защитить интересы «миллионов потребителей» и малого бизнеса, которым, по ее словам, был нанесен ущерб из-за действий компании. «В течение почти 10 лет Facebook пользовалась своим ведущим положением и статусом монополиста, чтобы сокрушить меньших соперников в конкурентной борьбе, все это было сделано за счет пользователей», — сказала она.

Летом прошлого года Минюст и Федеральная торговая комиссия инициировали проверки в отношении Apple, Amazon, Facebook и Google на соответствие антимонопольному законодательству. Тогда конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини заявил: «Это масштабное исследование на цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологических платформ». Он указал, что, в частности, Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей.

Как заявил конгрессмен, на самом деле приложения компаний «не являются полностью бесплатными», поскольку они собирают данные пользователей, что наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — отмечал Чичиллини.

До этого в мае 2019 года один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз (покинул проект в 2007 году) написал колонку для газеты The New York Times в которой заявил, что действующий глава Facebook Марк Цукерберг обладает большей властью, чем кто-либо в правительстве или частном секторе. Он отметил, что Цукербергу принадлежат 60% голосующих акций компаний, что позволяет ему единолично принимать решения об изменении алгоритмов, регулирующих выдачу новостей в ленте, настройки приватности и многое другое. По мнению Хьюза, Facebook, Instagram и WhatsApp должны быть отдельными компаниями, а США нужен орган, который будет заниматься контролем над ИT-отраслью.

Отвечая на заявление Хьюза, Цукерберг сказал, что разделение Facebook, WhatsApp и Instagram не поможет решить существующие проблемы. По его словам, у того, что Facebook является огромной компанией, есть плюсы для общества.