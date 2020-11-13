Шмыгаль требует, чтобы «карантин выходного дня» выполняли все

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что решение правительства об ужесточении карантинных мер по выходным дням действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины.

«В пятницу, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением Covid-19 на территории Украины. Также присутствовали руководители министерств и аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время совещания подняли вопрос обеспеченности больниц кислородом, а также обновленных противоэпидемических мероприятий», — сообщила пресс-службы правительства.

Премьер отметил, что по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей, а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления о «карантине выходного дня».

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. „Карантин выходного дня“ касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что главы обладминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания Госпотребслужбе совместно с Национальной полицией было поручено осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мер в небольших магазинах и на продуктовых рынках.