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Бывшая глава ФРС Йеллен стала первой женщиной во главе Минфина США

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Бывшая глава ФРС Йеллен стала первой женщиной во главе Минфина США

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты парламента.

За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100. Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов.

Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин.

За несколько дней до голосования Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете сената. Там она заявила, что в случае одобрения ее кандидатуры она пересмотрит санкционную политику США. Она уточнила, что попросит своего заместителя провести всесторонний обзор санкционной политики страны для того, чтобы ограничения «использовались в стратегических целях и соответствующим образом».

Она также подтвердила более ранние сообщения Bloomberg о том, что замглавы Минфина проверит работу управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI). Это подразделение Минфина отвечает за санкции.

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С 2014 по 2018 годы Йеллен возглавляла американскую Федеральную резервную систему. О ее выдвижении на пост главы Минфина стало известно в ноябре.

Ранее сенат уже утвердил выдвинутую Байденом на пост директора Национальной разведки Аврил Хейнс, а также Ллойда Остина как нового главу Пентагона.

Джанет Йеллен
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