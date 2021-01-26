Байден не верит в реальность импичмента Трампу

Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. Об этом глава государства сообщил CNN.
«Я считаю это должно произойти», — сказал он.
При этом президент признал, что это может оказать влияние на его повестку и кандидатов в его администрацию, однако заявил, что «эффект был бы хуже, если бы этого не произошло».
По мнению Байдена, сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать президента виновным в подстрекательстве к восстанию.
Чтобы это произошло, резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.
Во вторник члены палаты представителей передали в сенат резолюцию об импичменте. За две недели до этого нижняя палата парламента одобрила импичмент тогда еще президенту Трампу. За признание его виновным проголосовали 232 конгрессмена, против — 197.
Слушания по делу об импичменте должны начаться на неделе, которая стартует 8 февраля, сообщал лидер демократов в сенате Чак Шумер. Он пояснял, что до этого сенат будет занят другими делами, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете.
Сторонники импичмента Трампу считают, что, находясь на посту президента, он позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса и в итоге привели к беспорядкам.
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