Байден не верит в реальность импичмента Трампу

Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. Об этом глава государства сообщил CNN.

«Я считаю это должно произойти», — сказал он.

При этом президент признал, что это может оказать влияние на его повестку и кандидатов в его администрацию, однако заявил, что «эффект был бы хуже, если бы этого не произошло».

По мнению Байдена, сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать президента виновным в подстрекательстве к восстанию.

Чтобы это произошло, резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Учитывая расстановку сил в нынешнем составе сената, демократам нужно получить голоса 17 республиканцев.

Во вторник члены палаты представителей передали в сенат резолюцию об импичменте. За две недели до этого нижняя палата парламента одобрила импичмент тогда еще президенту Трампу. За признание его виновным проголосовали 232 конгрессмена, против — 197.

Слушания по делу об импичменте должны начаться на неделе, которая стартует 8 февраля, сообщал лидер демократов в сенате Чак Шумер. Он пояснял, что до этого сенат будет занят другими делами, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете.

Сторонники импичмента Трампу считают, что, находясь на посту президента, он позволял себе высказывания, которые подстрекали людей на штурм Капитолийского холма и здания конгресса и в итоге привели к беспорядкам.