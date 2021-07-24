Глава Минфина США предупредила об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны. По словам главы ведомства, это произойдет в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований, сообщает телеканал CNBC.
Йеллен отметила, что в случае бездействия уровень госдолга США уже к 1 августа может достигнуть законодательно установленной максимальной величины. В случае заморозки или увеличения потолка госдолга уже к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, так как на этот период намечены значительные бюджетные траты.
Министр добавила, что дефолт может нанести непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев. По ее словам, «даже одна лишь угроза» дефолта в прошлом уже наносила вред экономике США. В частности, она привела в пример 2011 год, когда кредитный рейтинг США был понижен впервые в истории. "По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств",— констатировала глава Минфина. Для решения вопроса Йеллен направила письмо руководству законодательного органа страны.
В июле 2019 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект по бюджету и госдолгу США, который продлил на два года срок наступления потолка госдолга и увеличил государственные расходы на $320 млрд. В июне 2021 года госдолг США превысил $26 трлн.
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