Правительство рассчитывает выйти на самообеспечение страны газом до 2025 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует увеличить добычу природного газа, чтобы в 2025 году выйти на полное самообеспечение этим ресурсом.

«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины — как населения, так и производственных потребителей газа — собственной добычей», — сказал он в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства. Шмыгаль подчеркнул, что стратегия энергетической независимости состоит именно в этом.

Премьер напомнил, что ранее Кабмин подписал восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. Планируется, что в последующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано 10 млрд гривен, сказал он.

По данным компании «Оператор ГТС Украины», в 2020 году добыча газа в Украине сократилась на 2%, до 20,2 млрд куб. м. Потребление газа за этот период составило около 30,9 млрд куб. м, что на 3% больше, чем в 2019 году.