Кабмин и другие органы власти в Киеве работают в режиме военного положения

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров и другие органы власти в Киеве работают в режиме военного положения.

«В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные Силы дают достойный отпор противнику на всех участках границы. Президент ввел военное положение. Кабинет министров и другие органы власти в Киеве работают в режиме военного положения», — написал он в Телеграм-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас важно сохранять спокойствие.

«Не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах. Держим строй. Верьте в украинскую армию», — добавил он.