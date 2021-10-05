Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа

Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Такие переговоры не планируются», — сказал он в обнародованном во вторник интервью порталу lb.ua.
Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа (уже 18,7 млрд куб. м — ИФ), также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.
По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.
«В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован», — сказал Шмыгаль.
По данным АО «Укртрансгаз», на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме таможенный склад 2,8 млрд куб. м газа, компании-резиденты — 0,8 млрд куб. м.
Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» уже почти шесть лет — с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны. Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.
При этом после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул НАК внесенный авансовый платеж. Срок действия контракта на поставку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.
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