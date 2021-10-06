«Нафтогаз» и «Укргазвыдобування» получили задачу нарастить добычу газа

Кабинет министров поставил перед НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укргазвыдобування» задачу нарастить добычу газа внутри Украины.

«Перед руководством „Нафтогаза“ и „Укргазвыдобування“ правительство ставит четкую задачу — нарастить добычу собственного газа», — сказал Шмыгаль в ходе открытия заседания правительства в среду.

По его словам, все инструменты для этого компаниям были предоставлены.

«Были переданы участки для добычи, есть соглашения о распределении продукции», — отметил премьер.