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Глава ОАСК Вовк предлагает создать в Украине отдельный суд для инвесторов

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Глава ОАСК Вовк предлагает создать в Украине отдельный суд для инвесторов

В системе судоустройства Украины нужно создать Специализированный суд для защиты иностранных инвестиций, который, в составе соответствующих палат, будет рассматривать споры в качестве суда первой и апелляционной инстанции.

С таким предложением в статье для Судебно-юридической газеты выступил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, представляя свою концепцию судебной реформы.

«Отбор судей такого суда должно происходить из числа украинских и иностранных кандидатов. Предоставление возможности суду применять нормы иностранного и международного права в спорах, связанных с защитой прав иностранных инвесторов в Украине, придаст понимание и уверенность последним в действенной их защите», — убежден судья.

По его мнению, такой специализированный суд должен получить право как самостоятельно открывать производства по рассмотрению соответствующих споров, так и изымать попадающие под его подсудность дела из обычных судов.

«Рассмотрения дел, отнесенных к юрисдикции данного суда, должно осуществляться судом в составе трех судей, в число которых должен входить не менее чем один судья-гражданин Украины», — предлагает Вовк.

Отметим, что его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает существенно расширить права судейского самоуправления.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.

При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.

судебная реформа, Павел Вовк
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