В ближайшие дни в Украине будет морозная и снежная погода

Прохладная воздушная масса и в пятницу будет определять погоду в Украине. Атмосферное давление будет существенно расти, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине ожидается небольшой, в западных областях умеренный снег. На дорогах, кроме большинства южных областей, гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в южных областях около 0°; в северо-восточной части ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве в пятницу небольшой снег; температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 января самая высокая температура днем была 9,0 в 1899г., самая низкая ночью −26,0 в 1942г.

В субботу в Украине снег, в западных, ночью и в северных, Винницкой и Черкасской областях без осадков. Температура в южной и восточной части ночью 3-8°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, на Прикарпатье и Закарпатье до 15° морозу, днем 3-8° мороза. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 17-22°, днем 10-15° мороза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.