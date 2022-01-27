Apple планирует превратить iPhone в полноценные платежные терминалы

Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, над этой функций компания работает с 2020 года. Именно тогда Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию, позволяющую использовать смартфоны в качестве мобильных платежных терминалов. Стоимость той сделки составила $100 млн.

Для превращения iPhone в платежный терминал Apple будет использовать уже существующие технические возможности — например, технологию NFC, которая в настоящее время используется для Apple Pay. Но сейчас для того, чтобы принимать платежи на iPhone, продавцам необходимо использовать платежные терминалы, которые подключаются к телефону физически или через Bluetooth. Новая технология позволит обойтись без этой необходимости.

Пока неизвестно, станет ли новая технология частью Apple Pay, или компания запустит ее как отдельную платежную систему.

Начало обновления операционной системы iOs для этой функции ожидается в ближайшие месяцы. В ближайшее время компания выпустит первую бета-версию iOS 15.4, а окончательный релиз, скорее всего, состоится весной.

Схожую функцию в своих смартфонах уже реализовал конкурент Apple, южнокорейская Samsung. Платежи картой в одно касание через смартфон компания реализовала еще в 2019 году.