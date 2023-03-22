рф готує чергових "мобіків" для відправки в Україну

російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні втрати.

Ворог постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", – йдеться у повідомленні.