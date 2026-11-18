Кабінет Міністрів найближчим часом розгляне зміни до макропрогнозу на 2027 рік, але вони не матимуть суттєвого впливу на проєкт державного бюджету на 2027 рік, який уряд готує до подання в раду до другого читання, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми не передбачаємо суттєвого перегляду – це не суттєво вплине на бюджет. На деякі показники впливає, але несуттєво", – сказав він журналістам в кулуарах експертного круглого столу "Коли українці отримають фінансовий безвіз?" у Києві.

Щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів про зміну макропрогнозу Марченко уточнив, що вона ще у процесі розгляду, а прийняття очікується "найближчим часом".

Нагадаємо, уряд України того тижня планував розглянути перегляд макропрогнозу, який покладено в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік, в бік погіршення: передбачалося зниження зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року до 0,1% з 1,6%, наступного – до 0,4% з 1,3%, але питання відклали.

Нацбанк України наприкінці жовтня вже суттєво погіршив макропрогноз на цей та наступний рік. Замість зростання ВВП цього року на 1,8% та наступного – на 2,8% тепер він очікує його скорочення цьогоріч на 0,4% та відновлення наступного року лише на 0,4%.

МВФ цього тижня також повідомив про значне погіршення прогнозу динаміки економіки України: замість зростання ВВП цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цьогоріч на 0,5%, а наступного року – до 1,0%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з третім кварталом 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі.