Хмара: Очікуємо від ОПК реальної оцінки виробничих можливостей, розвитку та пошуку нових рішень

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із представниками українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Під час зустрічі говорили про прогнозованість державних закупівель, прозорі правила для виробників, а також розвиток виробничих спроможностей України.

"Для нас важливі рівні правила для всіх підприємств ОПК. Виробники мають розуміти потреби держави та майбутній попит, і відповідно планувати свою роботу. У свою чергу очікуємо від ОПК реальної оцінки виробничих можливостей, постійного розвитку та пошуку нових технологічних рішень. Росія адаптується швидко. Ми маємо бути швидші. Маємо бути на крок попереду", — наголосив Євгеній Хмара.

За його словами, українцям треба відповідати на загрозу, яка лише тільки є планом ворога.

Зазначено, що головний критерій розвитку українського ОПК — відповідати потребам Сил оборони України.

"Для нас важливо, щоб українські виробники розуміли, куди ми рухаємося, які наші стратегічні пріоритети та які можливості це відкриває для розвитку їхніх підприємств. Ми хочемо будувати довгострокову співпрацю, засновану на відкритому діалозі та взаємній довірі. Адже наша спільна мета — розвиток сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво та забезпечувати потреби Сил оборони", — підкреслила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Також Міноборони працює над механізмами контрольованого експорту української оборонної продукції.

За словами міністра, фокус має бути не на продажах, а на потребах українського війська.

"Ми маємо чітко розуміти, скільки зброї потрібно фронту, і гарантувати її постачання. Лише після цього можна розглядати можливості експорту. Він має відкривати нові ринки для українських виробників, допомагати їм розвивати виробництво та створювати ресурси для подальших інвестицій", — зазначив Євгеній Хмара.

Окремо він підкреслив важливість реінвестування прибутку в розвиток підприємств, а також збільшення обсягів виробництва. Це необхідно, щоб український ОПК міг оперативно відповідати на зміну потреб фронту.