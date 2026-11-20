Кабінет міністрів спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Понад 90% цієї суми підуть на виплати військовим.

"Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", - зазначив прем’єр.