Банки у липні-вересні 2026 року продовжили нарощувати портфель чистих гривневих кредитів клієнтам, проте очікування його подальшого зростання погіршилися з огляду на макроекономічну ситуацію.

Про це повідомив Національний банк України в Огляді банківського сектору за III квартал, передає Укрінформ.

Зазначається, що у третьому кварталі 2026 року єдиним рушієм приросту активів банків було кредитування, обсяги якого збільшилися на 9% кв/кв, або 32,9% р/р, а їхня частка в чистих активах зросла до 31,8%. Натомість обсяги вкладень у депозитні сертифікати НБУ та ОВДП зменшилися.

"Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс дещо повільніше, ніж у попередньому кварталі, з огляду на стриманіший попит підприємств на кредити. Водночас річні темпи кредитування залишаються високими, а портфель бізнесу зростає в банків усіх груп", - йдеться в повідомленні.

За строками найшвидше зростали обсяги позик терміном від трьох до п’яти років, за галузями – підприємствам машинобудування, енергетики, АПК та торгівлі.

Також і надалі відігравала важливу роль у кредитуванні державна підтримка. Кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» протягом кварталу зростали швидше, ніж поза її межами, однак приріст субсидійованих кредитів сповільнився порівняно з минулим кварталом.

У липні-вересні 2026 року пришвидшилося зростання кредитів населенню, передусім незабезпечених позик. Приріст іпотечних кредитів дещо уповільнився, однак банки поряд із кредитами в межах програми «єОселя» дедалі активніше пропонують власні продукти.

Зауважується, що якість кредитного портфеля залишається високою. Частка непрацюючих кредитів скоротилася до мінімального значення за 17 років, а показники якості кредитів бізнесу та населенню кращі за середні довоєнні рівні. Зокрема, частка NPL за роздрібними кредитами скоротилася до однознакового рівня.

Банки відзначають очікуване посилення кредитного ризику, однак його реалізацію стримують заходи зі зниження боргового навантаження, підсилені регуляторними заходами НБУ.

У третьому кварталі цього року кошти клієнтів у цілому зростали, але повільніше, ніж попереднього кварталу, і це зростання нерівномірне за групами банків. Строкові гривневі депозити населення зростали швидше за кошти до запитання, поліпшуючи строкову структуру фондування.

Крім того, окремі банки, зокрема серед 20 найбільших, підвищували ставки за депозитами населення (активніше – у жовтні). Середня ставка за всіма гривневими угодами з суб'єктами господарювання також зросла.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу після незначного зниження в липні знову ледь помітно зросли, переважно за кредитами великим корпораціям, тоді як кредити МСП дещо подешевшали.

У Нацбанку наголошують, що прибуток сектору скоротився до попереднього кварталу з огляду на певне зниження операційного доходу та одночасне зростання резервів під кредити, у порівнянні з III кварталом минулого року – унаслідок застосування 50%-го податку на прибуток.