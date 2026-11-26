«Івченко-Прогрес» надав право на ремонт українських двигунів компанії, пов’язаній із російським бізнесом

У 2023 році українське АТ «Івченко-Прогрес» уклало ліцензійний контракт з узбецькою компанією MSI ENERGY, який надає їй право від імені українського розробника ремонтувати газотурбінні двигуни, постачати запасні частини та заробляти на обслуговуванні українських авіаційних розробок.

При цьому MSI ENERGY входить до міжнародної бізнес-мережі IMACO, пов’язаної з родиною Турових, зокрема з Антоном Туровим, який, за даними журналістів, має громадянство РФ. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на дані корпоративних реєстрів та митних декларацій.

АТ «Івченко-Прогрес» — українське конструкторське бюро, яке розробляє авіаційні двигуни, виробництвом та обслуговуванням яких надалі займається «Мотор Січ». Таким чином, від вибору ліцензійних партнерів залежить не лише дохід обох підприємств, а й те, хто отримує право заробляти на українських технологіях.

Бізнес-мережа IMACO

Компанія MSI ENERGY була зареєстрована в Узбекистані у 2023 році. Її директорка — Раміла Тешабаєва, власник — дубайська компанія IMACO COMMERCE TRADING L.L.C.

Через неї MSI ENERGY пов’язана з мережею юридичних осіб, зокрема канадською IMACO COMMERCE LP та австрійською JetHummel GmbH.

Канадську IMACO COMMERCE LP очолює Антон Найдьонов. Компанія здійснює торговельні операції з російськими підприємствами. Зокрема, у березні 2022 року польська митниця зафіксувала надходження російських товарів від АТ «Ступінська металургійна компанія» на склади IMACO у місті Хелм.

Австрійська JetHummel GmbH була зареєстрована у 2023 році. Її директорка — Дар’я Шульга.

За інформацією «Дзеркала тижня», спільними бенефіціарами бізнес-мережі IMACO є брати Антон та Олександр Турови. Антон Туров має громадянство РФ, регулярно відвідує Росію та, як стверджує видання, понад 20 разів від початку повномасштабної війни перетинав кордон з окупованими територіями України з боку РФ.

В Україні компанії Турових перебувають у полі зору правоохоронних органів із 2020 року. У межах кримінального провадження №42020040000000222 розслідувалися, зокрема, обставини імпорту з Росії вольфрамових стрижнів під виглядом металобрухту (ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 369 КК України).

Торгівля з Росією та Україною

За даними митної статистики Узбекистану, у 2025 році було зафіксовано 60 відправлень комплектуючих із Росії на адресу MSI ENERGY, зокрема компресорів та деталей для газотурбінних приводів.

Паралельно MSI ENERGY здійснювала прямі торговельні операції з українським АТ «Івченко-Прогрес».

За даними міжнародної бази Trademo, у 2024 році узбецька компанія:

імпортувала продукцію АТ «Івченко-Прогрес» на суму 347,55 тис. доларів;

експортувала українському підприємству товарів на суму 227,36 тис. доларів.

У 2025 році база також фіксує постачання продукції MSI ENERGY українському підприємству.

Таким чином, компанія одночасно закуповує російські комплектуючі та постачає продукцію українському стратегічному підприємству. Водночас наведені митні дані самі по собі не встановлюють, чи йдеться про постачання в Україну саме комплектуючих російського походження.

Заробіток на українських технологіях

Особливе занепокоєння викликають умови ліцензійного контракту між MSI ENERGY та АТ «Івченко-Прогрес».

Серед своєї продукції MSI ENERGY зазначає деталі турбін, розробником яких є українське підприємство. Зокрема, йдеться про газотурбінний привід АІ-336-2-8.

Завдяки ліцензійному контракту MSI ENERGY отримала можливість надавати послуги з ремонту цих двигунів та постачання запасних частин у різних країнах світу.

Отже, за інформацією «Дзеркала тижня», бізнес-мережа, пов’язана з громадянином РФ, отримала можливість заробляти на українських технологіях навіть в умовах повномасштабної війни.

За даними видання, ліцензійний контракт між АТ «Івченко-Прогрес» та MSI ENERGY залишається чинним.

До керівництва АТ «Івченко-Прогрес» було направлено журналістський запит щодо обставин укладення ліцензійного контракту, перевірки контрагента та подальшої співпраці з MSI ENERGY. Однак на момент публікації керівництво підприємства так і не спромоглося надати відповіді на поставлені запитання.