У застосунку "Дія" найближчим часом запровадять можливість авторизації для іноземних громадян, що дасть їм змогу отримувати необхідні українські сервіси у власному смартфоні, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
"Продовжуємо масштабувати головний державний застосунок та виводимо його функціонал на міжнародний рівень. Найближчим часом у "Дії" запрацює авторизація для іноземних громадян", – наголосили в Мінцифри.
Згідно з релізом відомства, про розширення аудиторії заявила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час виступу на міжнародному саміті Shaping the Digital State – Digital Summit 2026 у Женеві.
У міністерстві пояснили, що першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Загалом в межах реалізації відповідної ідеї іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.
Серед іншого, в планах Мінцифри – перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.
"Прагнемо забезпечити максимально зручне, зрозуміле та доступне користування українськими державними послугами на єдиному екрані смартфона з будь-якої точки світу", – зазначили у відомстві.
Як повідомлялось, наразі застосунком "Дія" користуються понад 24 млн українців, тоді як щодня 1,2 млн людей звертаються до цифрових державних сервісів, генеруючи мільйони взаємодій із державою.
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