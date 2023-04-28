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Федоров: Україна купила понад 3,8 тисяч безпілотників

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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за проєктом Армія дронів профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисяч безпілотників на суму в понад 4,1 млрд гривень. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми вже законтрактували понад 3800 комплексів БПЛА на понад 4,1 млрд грн, а також навчили більше ніж сім тисяч операторів дронів. Наша мета - навчити 10 тисяч людей, тому ми рухаємось в цьому напрямку", - зазначив міністр.

За словами Федорова, наразі в Україні функціонує більше 20 шкіл, де люди можуть отримати навички керування дронами. Щомісяця кількість шкіл збільшується на одну-дві. Крім того, в кожного виробника дронів є своя внутрішня школа.

Федоров, Армія дронів
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