Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Глобальні військові витрати зросли майже на 7%, - дослідження

155

Глобальні військові витрати досягли 2,443 трильйона доларів у 2023 році, що означає зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком і те, що темпи зростання були найвищими з 2009 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Військові витрати у світі зростали дев’ятий рік поспіль. Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки", – сказав Нань Тіан, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

"Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції в дедалі нестабільнішому геополітичному ландшафті та безпеці", – додав він.

10 найбільших гравців у 2023 році – на чолі зі Сполученими Штатами, Китаєм і росією – усі збільшили свої військові витрати.

Військові витрати росії зросли на 24%, до 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше з 2014 року, коли росія анексувала Крим. У 2023 році військові витрати росії становили 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, ВВП) становив 5,9%.

У 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат після різкого зростання витрат на 51%, до 64,8 мільярда доларів. Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат.

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Проте протягом року Україна також отримала щонайменше $35 млрд військової допомоги, у тому числі $25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% російських витрат.

У 2023 році на 31 член НАТО припадало 1, 341 трильйона доларів, що дорівнює 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3%, до 916 мільярдів доларів у 2023 році, що становить 68% загальних військових витрат НАТО. У 2023 році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. Решта 4% надійшли з Канади та Туреччини.

Через десять років після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе ціль щодо витрат 2 відсотків ВВП на військові потреби, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році – це найбільша кількість з моменту прийняття зобов’язання. Ще одну ціль – спрямувати щонайменше 20 відсотків військових витрат на "витрати на обладнання" – досягли 28 членів НАТО у 2023 році, порівняно із 7 у 2014 році.

З європейських країн найбільше зростала Польща, яка нині займає 14-те місце у світі за військовими витратами. Витрати країни становили 31,6 мільярда доларів після зростання на 75% між 2022 і 2023 роками, що є найбільшим щорічним зростанням серед європейських країн.

Китай, друга у світі держава за розміром військових витрати, виділив приблизно 296 мільярдів доларів на військові потреби у 2023 році, що на 6,0 відсотка більше, ніж у 2022 році. Це було 29-е поспіль зростання військових витрат Китаю в порівнянні з минулим роком. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії. Декілька сусідів Китаю пов’язали збільшення власних витрат зі зростанням військових витрат Китаю.

В іншому дослідженні SIPRI йшлося про те, що за останні п'ять років імпорт зброї до Європи майже подвоївся, частково – через повномасштабну війну в Україні, тоді як експорт озброєнь із росії – скоротився.

Україна ж, за даними SIPRI, стала четвертим за обсягом найбільшим імпортером зброї та найбільшим імпортером зброї з Європи. Минулоріч інститут повідомляв, що Київ у 2022 році був третім у рейтингу найбільших глобальних імпортерів озброєнь.

військові витрати
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 апреля 2024
Воскресенье, 21 апреля 2024
Суббота, 20 апреля 2024
Пятница, 19 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023