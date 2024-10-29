Мінфін планує залучити понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування до кінця року

До кінця цього року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну у понеділок, 28 жовтня.

«До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що направлять підтримку у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри фінансів країн ЄС наголосили на результативності України у виконанні Плану для Ukraine Facility, враховуючи, що підтвердили надання 12,5 млрд євро бюджетної підтримки наступного року.

У Мінфіні нагадали: МВФ також збільшив план фінансування для України на 2025 рік з 1,8 млрд до 2,7 млрд доларів.

Україна та США підписали спільну заяву про надання Києву 20 млрд доларів в рамках механізму ERA країн G7. Також Великобританія оголосила пропозицію щодо залучення 3 млрд доларів для реалізації механізму. Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.