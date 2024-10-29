Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінфін планує залучити понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування до кінця року

126

До кінця цього року Міністерство фінансів України планує залучити понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну у понеділок, 28 жовтня.

«До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що направлять підтримку у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри фінансів країн ЄС наголосили на результативності України у виконанні Плану для Ukraine Facility, враховуючи, що підтвердили надання 12,5 млрд євро бюджетної підтримки наступного року.

У Мінфіні нагадали: МВФ також збільшив план фінансування для України на 2025 рік з 1,8 млрд до 2,7 млрд доларів.

Україна та США підписали спільну заяву про надання Києву 20 млрд доларів в рамках механізму ERA країн G7. Також Великобританія оголосила пропозицію щодо залучення 3 млрд доларів для реалізації механізму. Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

МВФ, Мінфін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 29 октября 2024
Понедельник, 28 октября 2024
Воскресенье, 27 октября 2024
Суббота, 26 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023